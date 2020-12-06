Лига 1: Лион разобрался с Метцом, Страсбур унизил Нант, Монако уступил Лиллю
Программа 13 тура чемпионата Франции завершилась сразу семью воскресными поединками.
Лига 1, 13 тур
Лилль – Монако – 2:1
Голы: Дэвид, 53, Языджи, 65 – Пеллегри, 90
Анже – Лорьян – 2:0
Голы: Фюльжени, 10, Капель, 90+6
Бордо – Брест – 1:0
Гол: Бен Арфа, 84
Дижон – Сент-Этьен – 0:0
Нант – Страсбур – 0:4
Голы: Льенар, 16 (пен.), Диалло, 34 Ажорк, 78 (пен.), Зои, 83
Реймс – Ницца – 0:0
Метц – Лион – 1:3
Голы: Булайя, 76, – Депай, 17, Экамби, 47, 60
Нереализованный пенальти: Булайя, 7
Удаления: Бойе, 87 – Шерки, 90+3
День начался с противостояния Лилля и Монако, в котором сильнее оказались "доги". Бомбардиры команды Дэвид и Языджи отличились голами, а ответ Пеллегри был слишком поздним.
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Бен Арфа напомнил о себе фирменным голом (смещение с фланга и точный выстрел), а также принес Бордо минимальную победу над Брестом. Анже ударно провел начало и концовку матча с Лорьяном – 2:0. Нашлось место двум нулевым ничьим – зрителей разочаровали Дижон, Сент-Этьен, Реймс и Ницца. Еще больший позор потерпел Нант, который в родных стенах умудрился проиграть аутсайдеру Страсбуру со счетом 0:4.
Лион не имел никаких проблем с Метцом. В дебюте Булайя "запорол" пенальти, и наказание не замедлило. Депай открыл счет, а после перерыва феерил Экамби. Булайя чуть исправился голом престижа, но не более – 1:3.
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