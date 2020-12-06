Лига 1, 13 тур

Лилль – Монако – 2:1

Голы: Дэвид, 53, Языджи, 65 – Пеллегри, 90

Анже – Лорьян – 2:0

Голы: Фюльжени, 10, Капель, 90+6

Бордо – Брест – 1:0

Гол: Бен Арфа, 84

Дижон – Сент-Этьен – 0:0

Нант – Страсбур – 0:4

Голы: Льенар, 16 (пен.), Диалло, 34 Ажорк, 78 (пен.), Зои, 83

Реймс – Ницца – 0:0

Метц – Лион – 1:3

Голы: Булайя, 76, – Депай, 17, Экамби, 47, 60

Нереализованный пенальти: Булайя, 7

Удаления: Бойе, 87 – Шерки, 90+3

День начался с противостояния Лилля и Монако, в котором сильнее оказались "доги". Бомбардиры команды Дэвид и Языджи отличились голами, а ответ Пеллегри был слишком поздним.

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Бен Арфа напомнил о себе фирменным голом (смещение с фланга и точный выстрел), а также принес Бордо минимальную победу над Брестом. Анже ударно провел начало и концовку матча с Лорьяном – 2:0. Нашлось место двум нулевым ничьим – зрителей разочаровали Дижон, Сент-Этьен, Реймс и Ницца. Еще больший позор потерпел Нант, который в родных стенах умудрился проиграть аутсайдеру Страсбуру со счетом 0:4.

Лион не имел никаких проблем с Метцом. В дебюте Булайя "запорол" пенальти, и наказание не замедлило. Депай открыл счет, а после перерыва феерил Экамби. Булайя чуть исправился голом престижа, но не более – 1:3.

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