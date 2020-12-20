Лига 1, 16 тур

Метц – Ланс – 2:0

Голы: Нетте, 30, Булая, 90+3

Марсель – Реймс – 1:1

Голы: Товен, 45 – Нагатомо, 21 (авт)

Ницца – Лион – 1:4

Голы: Гуири, 44 – Депай, 32 (п), Кадевере, 39, Экамби, 63, Ауар, 73

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Программу игрового дня открывали середняки чемпионата. Метц на своем поле одержал победу и приблизился к Лансу на расстояние одного очка – 7 и 8 места соответственно.

Марсель опять не победил. После поражения от Ренна в прошлом туре провансальцы расписали ничью с Реймсом, который находится в нижней части таблицы.

Лион уверенно воспользовался возможностью стать лидером. "Ткачи" разгромили Ниццу, забив по два гола в каждом из таймов, на что "орлы" смогли ответить лишь однажды. Добавим, что Лиону будет трудно удержаться на вершине – Лилль и ПСЖ сыграли на матч меньше и имеют все шансы подняться выше.

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