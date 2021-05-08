В субботу, 8 мая, состоялись два поединка 36-го тура чемпионата Франции. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 36-й тур

Нант – Бордо – 3:0

Голы: Кулибали, 19, Лоуза, 51 (пен), Коло, 70

Лион – Лорьян – 4:1

Голы: Ауар, 53, Пакета, 65, Бруно, 71 (пен), 77 – Монкодю, 83

Нант эффектно обыграл Бордо, отметившись голом в первом тайме и еще двумя – во втором. Победа для "канареек" очень важна в плане выживания. Нант набрал 37 очков и вплотную приблизился к спасительному 17-му месту, на котором расположился Лорьян (38 пунктов).

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Лион продолжает бороться за призовые места чемпионата Франции. Первая часть встречи против Лорьяна сопровождалась борьбой, а уже после перерыва болельщики увидели голы. Вывел "лионских мальчишек" вперед Ауар, а удвоил преимущество Пакета. Еще дублем отметился Бруно, а его второй мяч стоит внимания. Он забил после паса пяткой от Слимани. "Мерлузы" ответили лишь одним голом Монкодю, но он оказался шедевральным.

Лион набрал 73 зачетных балла и поднялся на 3 место, опередив Монако на два очка. Те же два пункта отделяют команду Руди Гарсии от ПСЖ, который идет вторым.

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