В рамках 3-го тура чемпионата Франции Лион не смог обыграть Бордо. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2020/21, 3-й тур

Бордо – Лион – 0:0

Несмотря на статус гостей, именно Лион захватил инициативу, однако в первом тайме "ткачи" не смогли отличиться голом. Второй тайм продолжился уже с тотальным преимуществом Лиона, однако Бордо всей командой встал на защиту своих ворот. Если не выручали защитники или голкипер – в помощь приходила штанга (в моменте с выстрелом Ауара). В итоге, жирондинцы сумели удержать ничью.

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Таким образом, Лион набрал 4 очка и поднялся на 3 место. Бордо расположился на ступеньку выше с 5 пунктами, однако имеет один сыгранный матч больше.

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