В воскресенье, 12 сентября, состоялись еще несколько поединков 5-го тура французского первенства. Отчет о победах Ниццы и Лиона читайте на Футбол 24.

Лига 1, 5-й тур

Нант – Ницца – 0:2

Голы: Дольберг, 75, Гуири, 80

Лион – Страсбур – 3:1

Голы: М. Дембеле, 8, Денаер, 64, Пакета, 87 – А. Диалло, 90+7

Ницца приехала в гости к Нанту, где без проблем одержала победу. Хотя хозяева и преобладали по моментам, "орлята" были более меткими и дважды забили во втором тайме. Победа помогла Ницце набрать 9 очков и подняться на четвертую строчку, Нант же остался на 14 позиции.

Жерсон голом дебютировал во Франции – вингер Динамо присоединился к первой победе Труа в сезоне

А вот Лион более заслуженно переиграл Страсбур. Гол Дембеле в первом тайме и мячи Денаера с Пакета помогли "ткачам" завоевать три очка. Впрочем, Страсбур отличился голом престижа с пенальти аж на 90+7 минуте поединка. 3:1 – Лион с восемью пунктами в активе расположился 7-м, Страсбур с четырьмя зачетными баллами идет 15-м.

"Флорентіно ґвалтує Барселону": уся правда про трансфер Мессі в ПСЖ з сенсаційним винуватцем