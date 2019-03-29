Лига 1: Лион на последних минутах победил Ренн

В матче 30 тура Лиги 1 Лион благодаря голу Мартина Терье на выезде минимально обыграл Ренн.

Франция. Лига 1, 30 тур

Ренн – Лион – 0:1

Гол: Терье, 86

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Ренн в рамках 30 тура Лиги 1 дома принимал Лион. "Ткачам" необходимо было победить ради комфортного пребывания на 3 строчке в таблице, а хозяева могли максимально приблизить себя к зоне еврокубков.

По более и менее равной игре команды не могли забить в ворота друг друга почти до конца встречи. На 84-й минуте гости выпустили на поле Мартина Терье, а через 2 минуты он забил единственный и победный гол. Лион набрал 56 очков и по меньшей мере сохранил отрыв от Марселя, тогда как у Ренна 41 пункт и 8 позиция.