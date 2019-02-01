Лига 1: Лилль в родных стенах разгромил Ниццу

Лилль без проблем разобрался с Ниццей благодаря голам Леау, Пепе, Бамбу и Реми.

Франция. Лига 1, 23-й тур

Лилль – Ницца – 4:0

Голы: Леау, 7, Пепе, 37, Бамба, 75, Реми, 90+3

Удаление: Леес-Мелу, 89

Хозяева сразу взяли инициативу к своим ногам и отличились уже в дебюте встречи. Леау оказался в нужном месте, в нужное время и с близкого расстояния расстрелял Бенитеса после прострела с фланга.

На 37-й минуте Пепе в контратаке самостоятельно создал себе момент и результативно пробил после сольного прохода флангом. На 75-й минуте Пепе уже выдал отличную передачу на Бамбу, которому оставалось только не ошибиться, пробивая в угол ворот. В итоге Бамба пробил точно.

На 89-й минуте игрок Ниццы Леес-Мелу получил прямую красную карточку за грубую игру против соперника, а в компенсированное арбитром время Лоик Реми результативно пробил головой после навеса от партнера, установив окончательный счет в поединке.

После этого матча Лилль продолжает занимать второе место в Лиге 1. В активе команды 46 очков. Ницца с 34-ю пунктами расположилась на седьмой позиции.