Лига 1: Лилль удержал лидерство несмотря на ничью, Марсель помешал Лиону обогнать ПСЖ благодаря дебютному голу Милика
Состоялись воскресные поединки 27-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Франции 2020/21, 27-й тур
Монако – Брест – 2:0
Голы: Йоветич, 76, Фолланд, 90
Нереализованний пенальти: Бен Йеддер, 30
Анже – Ланс – 2:2
Голы: Диони, 5, Мангани, 10, (пен.) – Клаусс, 22, Калимуэндо, 90+1
Лорьян – Сент-Этьен – 2:1
Голы: Лорьенте, 66, 86 – Мукуди, 14
Нмм – Нант – 1:1
Голы: Коне, 76 – Бла, 27
Удаление: Мигель, 90+1 (Ним)
Реймс – Монпелье – 0:0
Лилль – Страсбур – 1:1
Голы: Фонте, 86 – Ажурке, 36
Марсель – Лион – 1:1
Голы: Милик, 44, (пен.) – Экамби, 21
Удаление: Пакета, 71 (Лион)
Монако достаточно просто обыграл Брест. В первой половине Бен-Йеддер не смог реализовать пенальти, а после перерыва на передний план вышел Головин. Россиянин ассистировал Йоветичу и Фолланду, что позволило монегаскам победить.
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Лилль на последних минутах спасся от поражения аутсайдеру. Ажурке в первой половине вывел Страсбур вперед, но Фонте на 86 минуте принес ничью для "догов".
Марсель и Лион расписали боевую ничью в центральном матче тура. Экамби на 21 минуте вывел "ткачей" вперед, однако еще до перерыва Милик реализовал пенальти. Пакета ближе к концу встречи получил вторую желтую карточку, однако Марсель не сумел воспользоваться численным преимуществом.
Таким образом, Лилль с 59 очками остался первым, Лион с 56 пунктами удержался на третьей строчке и потерял возможность обогнать ПСЖ, который имеет на 1 зачетный балл больше.
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