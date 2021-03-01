Чемпионат Франции 2020/21, 27-й тур

Монако – Брест – 2:0

Голы: Йоветич, 76, Фолланд, 90

Нереализованний пенальти: Бен Йеддер, 30

Анже – Ланс – 2:2

Голы: Диони, 5, Мангани, 10, (пен.) – Клаусс, 22, Калимуэндо, 90+1

Лорьян – Сент-Этьен – 2:1

Голы: Лорьенте, 66, 86 – Мукуди, 14

Нмм – Нант – 1:1

Голы: Коне, 76 – Бла, 27

Удаление: Мигель, 90+1 (Ним)

Реймс – Монпелье – 0:0

Лилль – Страсбур – 1:1

Голы: Фонте, 86 – Ажурке, 36

Марсель – Лион – 1:1

Голы: Милик, 44, (пен.) – Экамби, 21

Удаление: Пакета, 71 (Лион)

Монако достаточно просто обыграл Брест. В первой половине Бен-Йеддер не смог реализовать пенальти, а после перерыва на передний план вышел Головин. Россиянин ассистировал Йоветичу и Фолланду, что позволило монегаскам победить.

Монако запланировал покупку Ляказетта

Лилль на последних минутах спасся от поражения аутсайдеру. Ажурке в первой половине вывел Страсбур вперед, но Фонте на 86 минуте принес ничью для "догов".

Марсель и Лион расписали боевую ничью в центральном матче тура. Экамби на 21 минуте вывел "ткачей" вперед, однако еще до перерыва Милик реализовал пенальти. Пакета ближе к концу встречи получил вторую желтую карточку, однако Марсель не сумел воспользоваться численным преимуществом.

Таким образом, Лилль с 59 очками остался первым, Лион с 56 пунктами удержался на третьей строчке и потерял возможность обогнать ПСЖ, который имеет на 1 зачетный балл больше.

Мбаппе оформил дубль и установил рекорд сезона – ПСЖ продолжает давить на лидеров Лиги 1