Франция, 26 тур

Ланс – Лилль – 1:1

Голы: Фонте (аг), 41 – Дэвид, 69.

Ланс в начале матча имел преимущество. Подопечные Франка Эса пытались забить бистрый гол, но оборона Лилля выдерживала напор. В первом тайме "догам" не удалось нанести ни одного удара, который бы попал в створ ворот Бриса Самба. Игра была напряжена в центре поля, и арбитру матча пришлось показать четыре желтых карточки за первый тайм. На 41 минуте матча ошибся опытный защитник Лилля Жозе Фонте и переправил мяч в свои ворота.

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В начале второго тайма Ланс провел несколько опасных атак, но поменять счет на табло не сумели. После перерыва Лилль постепенно начал контролировать ход встречи и создавать моменты. На 69-й минуте Джонатан Дэвид метко пробил после серии отскоков и сделал счет ничейным. Команды продолжали обмениваться опасными атаками, но до конца матча никому не удалось забить. Лилль был немного ближе к победе, но замечательная игра голкипера Ланса помешала ее получить.

Ланс занимает третье место, имея в своем активе 51 очко. Команда Фонсеки приблизилась к пятому месту и отстает на один пункт. "Доги" находятся на шестой ступени с 45 баллами.

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