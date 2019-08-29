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Лига 1: Лилль разбил Сент-Этьен, Марсель одержал первую победу в сезоне

00:37 6 Читати українською
Лига 1: Лилль разбил Сент-Этьен, Марсель одержал первую победу в сезоне
Игроки Лилля / Официальный твиттер клуба

Состоялись заключительные матчи третьего тура чемпионата Франции. Марсель победил Ниццу, а Лилль легко разобрался с Сент-Этьеном.

 

Чемпионат Франции, 3 тур

Лилль – Сент-Этьен – 3:0

Голы: Осимхен, 37, 74, Бамба, 69 (пен.)

Ницца – Марсель – 1:2

Голы: Сиприен, 66 (пен.) – Бенедетто, 31 Пайе, 73 (пен.)

"Доги" не почувствовали сопротивления в домашнем поединке с Сент-Этьеном. Героем встречи стал Виктор Осимхен, который перешел в Лилль этим летом из Шарлеруа. Нигериец вышел на замену в первом тайме и успел отличиться двумя голами.

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Марсель в матче против Ниццы также вышел вперед благодаря голу новичка. Экс-форвард Бока Хуниорс Дарио Бенедетто прошил голкипера "орлов" мощным ударом с линии штрафной. В середине второго тайма команды обменялись точными ударами с пенальти от Сиприена и Пайе – 1:2.

Кабай перешел в Сент-Этьен

После трех туров в активе Лилля шесть очков, а Марсель одержал первую победу в чемпионате, которая увеличила его зачет до четырех пунктов.

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Марсель Марсель Лилль Лилль Сент-Этьен Сент-Этьен Ницца Ницца Франция Лилль - Сент-Этьен
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