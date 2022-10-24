Лига 1, 12 тур

Анже – Ренн – 1:2

Голы: Салама, 53 – Гуири, 43, Майер, 90+2 (п)

Клермон – Брест – 1:3

Голы: Аллевинья, 83 – дель Кастильо, 14 (п), Онора, 53, Ле Дуарон, 67

Реймс – Осер – 2:1

Голы: Балогун, 28, Дзунья, 83 – Ньянг, 33

Труа – Лорьян – 2:2

Голы: Лапорте, 34 (авт), Лопеш, 61 – Диарра, 50, Буагар, 81

Тулуза – Страсбург – 2:2

Голы: Роу, 44, Деягере, 55 – Мотиба, 65, Гамейро, 73

Ницца – Нант – 1:1

Голы: Пепе, 90+6(п) – Ганаго, 49

Лилль – Монако – 4:3

Голы: Алешандро, 22, Кабелла, 39, 62, Бамба, 70 – Оливейра, 34, Диасси, 44, Бен Йеддер, 53

Сегодняшний игровой день был богат ничьими. В частности, Лорьян неожиданно не сумел обыграть Труа и упустил шанс вернуть себе второе место. Ренн также был близок к потере очков, лишь пенальти в компенсированное время принес сопернику Динамо в ЛЕ победу над Анже, который расположился на дне турнирной таблицы.

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Максимально зрелищным оказался последним матч тура. Лилль дважды выходил вперед, но Монако находил в себе силы отыграться. Более того, в начале второго тайма уже монегаски были впереди. Однако "доги" также продемонстрировали свой характер и одержали победу. Подопечные Паулу Фонсеки взяли три очка в третьем матче подряд, максимально приблизившись к зоне еврокубков.