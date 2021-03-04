Лига 1: Лилль обыграл Марсель и вернулся на вершину, ПСЖ одолел Бордо, Монако уступил Страсбуру
00:53 - Читати українською
Состоялись поединки 28-го тура чемпионата Франции. Итоги матчей на Футбол 24.
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В центральном матче тура Лилль в родных стенах уверенно одолел кризисный Марсель и вернул статус лидера гонки.
Бордо не смог удержать оборону против действующего чемпиона турнира. Благодаря голу Сарабии ПСЖ расположился на второй строчке, отставая от Лилля лишь на два очка.
В других поединках, Монако дома проиграл Страсбуру, Монпелье и Лорьян не определили сильнейшего, а Реймс на выезде обыграл Нант.
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