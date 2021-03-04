Лига 1: Лион победил Ренн и вырвался в лидеры, Ланс перестрелял Сент-Этьен, определился кандидат на вылет

В центральном матче тура Лилль в родных стенах уверенно одолел кризисный Марсель и вернул статус лидера гонки.

Бордо не смог удержать оборону против действующего чемпиона турнира. Благодаря голу Сарабии ПСЖ расположился на второй строчке, отставая от Лилля лишь на два очка.

В других поединках, Монако дома проиграл Страсбуру, Монпелье и Лорьян не определили сильнейшего, а Реймс на выезде обыграл Нант.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ