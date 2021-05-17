Франция, Лига 1, 37-й тур

Лилль – Сент-Этьен – 0:0

Марсель – Анже – 3:2

Голы: Милик, 9, 49, 90+5 (пенальти) – Перейра, 57, Тома, 85

Монако – Ренн – 2:1

Голы: Бен-Йеддер, 16, Головин, 29 – Бурижо, 68

Удаление: Да Сильва, 85 (Р)

Ним – Лион – 2:5

Голы: Коне, 5, 62 – Пакета, 8, 24, Депай, 20, Ауар, 55, Слимани, 88

ПСЖ – Реймс – 4:0

Голы: Неймар, 13 (пенальти), Мбаппе, 24, Маркиньос, 68, Кин, 90

Удаление: Абдельхамид (Р)

На Велодроме местный Олимпик сумел забить Анже быстрый мяч. На 9-й минуте Лирола подал с правого фланга, а Аркадиуш Милик удачно замкнул навес головой. После перерыва польский форвард оформил дубль, оказавшись на ударной позиции после зрячего паса Пайе. А на 57-й Матиас Перейра замкнул дальнюю штангу после подачи углового и подарил гостям немного надежды. Казалось, спас Анже Ромен Тома, который под занавес матча воспользовался неуверенной игрой Манданда и добил мяч в ворота. Но Милик на пятой добавленной арбитром минуте реализовал одиннадцатиметровый и вырвал победу для Марселя.

В свою очередь Монако сделал весомую заявку на итоговый успех в первые 30 минут. На 16-й Головин разрезным пасом вывел на ударную позицию Виссама Бен-Йеддера, который элегантно переиграл вратаря в ближнем бою. А на 29-й уже сам россиянин оказался в объятиях партнеров, решившись на выстрел из-за пределов штрафной. "Красно-черные" попытались спастись во втором тайме. На 68-й минуте длительная атака Ренна завершилась взятием ворот, когда Бенжамен Бурижо таки протолкнул мяч в сетку с рикошетом от Дисаси. На большее гостей не хватило.

Весело начали поединок Ним и Лион. Хозяева повели в счете на 5-й минуте, когда Мусса Коне воспользовался неудачной передачей на кипера и отправил мяч в сетку в одно касание. "Ткачи" выровняли положение уже через три оборота секундной стрелки. Это Лукас Пакета сыграл на подборе и искусно левой щечкой поразил нижний угол. А на 20-й Мемфис Депай вывел Лион вперед – голландец получил пас от Дюбуа, накрутил защитника и пробил мимо Рене. Еще через несколько мгновений Лукас Пакета снова был самым расторопным в атаке вторым темпом, принял мяч на линии штрафной и неотразимо пробил – 1:3. После перерыва команды обменялись голами: Хуссем Ауар спокойно замкнул элегантный пас Пакета, а Мусса Коне забил во второй раз, обокрав защитника Лиона. Последнее слово, однако, было за "ткачами" – Ислам Слимани головой завершил молниеносную контратаку Лиона.

Наконец Пари Сен-Жермен получил "пленного" уже на 10-й минуте – Юнис Абдельхамид рукой прервал выстрел соперника, привез одиннадцатиметровый и получил красную карточку. Пенальти взялся бить Неймар и выиграл битву нервов с Райковичем. А в середине тайма Килиан Мбаппе ударом в одно касание наказал Реймс за попытку сыграть в тики-таку в пределах своей штрафной. Разгромным счет во второй половине сделал Маркиньос – Неймар подал угловой, а капитан парижан головой отправил мяч в девятку. Добил Реймс итальянец Мойзе Кин, который пробил левой с разворота точно в угол.

Положение команд в топ-5 чемпионата перед последним туром Лиги 1: Лилль – 80 очков, ПСЖ – 79, Монако – 77, Лион – 76, Марсель – 59.

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