Лига 1: Лилль и Ренн расписали ничью в матче с двумя удалениями, Анже минимально обыграл Дижон

Чемпионат Франци 2020/21, 1-й тур

Дижон – Анже – 0:1

Гол: И. Траоре, 22

Лилль – Ренн – 1:1

Голы: Бамба, 40 – Да Сильва, 74

Удаления: Мандава, 43 – Боэй, 35

Анже получил минимальную победу над Дижоном. Единственный гол в матче был достаточно курьезным: после удара Тиуба мяч попал в штангу и отлетел к Траоре, который сумел пробить мимо голкипера и защитника.

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А вот Лилль и Ренн устроили настоящую драку между собою. Причем, это не только об обмене голами: на 35 минуте боей в прыжке едва не снес голову сопернику. Лилль почти сразу воспользовался численным преимуществом: Бамба уверенно реализовал выход один на один. Уже через 3 минуты Мандава грубо срезал Рафинью и выровнял составы. А во втором тайме Да Сильва сравнял счет, замкнув скидку Камавинги.

Отметим, что на завтра запланированы сразу четыре поединка чемпионата Франции. Среди них выделяются игры Монако и Ниццы – против Реймса и Ланса соответственно.

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