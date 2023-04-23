Франция, 32 тур

Осер – Лилль – 1:1

Голы: Ньянг, 62 (п) – Дэвид, 36

Ланс – Монако – 3:0

Голы: Опенда, 9, 16, Томассон, 56

Лилль упустил шанс закрепиться в зоне еврокубков. Уже завтра "догов" может догнать Ренн. Паулу Фонсеке должно быть досадно, ведь его команда не смогла дожать одного из борцов за выживание. Осер в первом тайме пропустил с пенальти, а после перерыва в таком же стиле отыгрался. С игры никому отличиться не удалось.

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Ланс доказал, что неслучайно претендует на одну из путевок в Лигу чемпионов. "Красно-золотые" в очном матче разнесли одного из своих прямых конкурентов. Монако посыпался уже в самом старте матча. Один из лучших бомбардиров Лиги 1 Лоис Опенда еще до 16-й минуты оформил дубль. Второй тайм стартовал по идентичному сценарию. Правда, один из мячей Томассона не засчитали из-за офсайда.

Благодаря этой победе Ланс снова опередил Марсель в турнирной таблице чемпионата Франции. Однако команда Руслана Малиновского сможет вернуть себе второе место, но для этого нужно выиграть свой матч 32 тура против Лиона, который состоится 23 апреля.