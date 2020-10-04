Лига 1: Ланс неожиданно обыграл Сент-Этьен и сместил ПСЖ на третье место, Ницца победила Нант
Состоялись очередные матчи 6-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига 1, 6-й тур
Ницца – Нант – 2:1
Голы: Данте, 27 Тюрам, 62 – Луза, 45 5 (пен.)
Удаление: Жиротто, 3 (Нант)
Ланс – Сент-Этьен – 2:0
Голы: Какута, 15, Сотока, 81
Удаление: Колодзейчак, 14 Хазри, 64 (С)
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Игроки Нанта воспользовались быстрым удалением у гостей и благодаря двум голам смогли обеспечить себе победу над Нантом.
Ланс продолжает поражать в нынешнем сезоне, на этот его раз жертвой стал именитый Сент-Этьен. Уже на 15-й минуте арбитр оставил гостей в меньшинстве и назначил пенальти в пользу Ланса, который был успешно реализован. В конце встречи хозяева удвоили преимущество. Победа позволила Лансу подняться на вторую строчку, сместив с этого места ПСЖ.
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