Лига 1, 6-й тур

Ницца – Нант – 2:1

Голы: Данте, 27 Тюрам, 62 – Луза, 45 5 (пен.)

Удаление: Жиротто, 3 (Нант)

Ланс – Сент-Этьен – 2:0

Голы: Какута, 15, Сотока, 81

Удаление: Колодзейчак, 14 Хазри, 64 (С)

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Игроки Нанта воспользовались быстрым удалением у гостей и благодаря двум голам смогли обеспечить себе победу над Нантом.

Ланс продолжает поражать в нынешнем сезоне, на этот его раз жертвой стал именитый Сент-Этьен. Уже на 15-й минуте арбитр оставил гостей в меньшинстве и назначил пенальти в пользу Ланса, который был успешно реализован. В конце встречи хозяева удвоили преимущество. Победа позволила Лансу подняться на вторую строчку, сместив с этого места ПСЖ.

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