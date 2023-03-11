Франция, 27 тур

Лилль – Лион – 3:3

Голы: Дэвид, 47, 61 (пен), 80 (пен) – Барколя, 64, Ляказетт, 83,89.

В начале встречи преимущество было на стороне Лиона. У команды Лорана Блана было несколько острых моментов. Барколя мог открывать счет во встрече, но Шевалье потянул удар от молодого нападающего "ткачей". Лилль ответил опасными моментами от Жонатана Бамба. Первый тайм запомнился обилием борьбы в центре поля.

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Вторая половина игры началась с гола Джонатана Дэвида на 47-й минуте матча. Гудмундссон мог удвоить преимущество команды, но голкипер Лиона успел забрать мяч. Лилль имел преимущество во владении и умело контролировал поле. Это не позволило Лиону проводить скоростные атаки. На 60 минуте все тот же Гудмундссон заработал пенальти, который отлично исполнил Дэвид. Спустя небольшое время Барколя отыграл один мяч. У своих ворот ошибся опытный Бенжамен Андре, отдавший передачу на нападающего Лиона.

На 80-й минуте Александр Ляказетт сыграл рукой в своей штрафной, за что арбитр матча назначил пенальти. Дэвид третий раз забил в ворота "ткачей". Три минуты понадобилось капитану Лиону, чтобы исправить ошибку и сократить отставание. К концу второго тайма Ляказетт оформил дубль, и сравнял счет во встрече.



Лилль после 27 туров занимает шестую строчку с 46 баллами в своем активе. Ренн опережает "догов" только по дополнительным показателям, но команда Женезио имеет игру в запасе. Лион набрал 40 очков и временно переместился на восьмое место.

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