Чемпионат Франции, 1-й тур

Ланс – Лион – 0:1

Гол: Микаутадзе, 45+1

Монако – Гавр – 3:1

Голы: Льорис, 32, Дайер, 61, Аклиуш, 74 – Ндиайе

Ницца – Тулуза – 0:1

Гол: Сидибе, 89

Спустя 1553 дня Флориан Товен вернулся в Лигу 1 и провел великолепный матч против Лиона. Все, чего ему не хватало – это гол. Единственное взятие ворот в этой встрече случилось в компенсированное к первому тайму время – Жорж Микаутадзе замкнул пас с левого полуфланга с линии вратарской площади. Дисквалифицированный Паулу Фонсека традиционно наблюдал за матчем своей команды со стороны.

Победа далась легко новым партнерам Поля Погба, который, как и Ансу Фати, присутствовал на трибунах стадиона Луи II. Новичок Монако Эрик Дайер забил свой дебютный гол за новую команду. Трансферная цель Интера Магнес Аклиуш также забил, хотя мог оформить дубль – в первом тайме он попал в штангу.

