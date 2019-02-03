Лига 1: Фабрегас дебютным голом прервал безвыигрышную серию Монако в матче против Тулузы, фиаско Марселя

Состоялись очередные матчи 23-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции, 23-й тур
Монако – Тулуза – 2:1
Голы: Головин, 15, Фабрегас, 62 – Жульен, 20
Анже – Дижон – 1:0
Гол: Баокен, 27
Ренн – Амьен – 1:0
Гол: Зеффан, 82
Реймс – Марсель – 1:0
Голы: Дингом, 21 Сох, 68 – Нжие, 86
Анри подписал Фабрегаса вопреки желанию руководства Монако и угрожал лидерам команды
Уже на 15-й минуте поединка Головин вывел Монако вперед, но преимущество хозяев длилось всего 5 минут. После перерыва спасать ситуацию взялся звездный новичок Монако Сеск Фабрегас. 31-летний хавбек голом завоевал столь необходимую для его команды победу и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.
Анже оказалось достаточно одного гола, чтобы забрать три очка в матче с Дижоном.
Недавний соперник Динамо в Лиге Европы Ренн оказался сильнее Амьена.
Марсель неожиданно на выезде уступил Реймсу. Хозяева отличились в первом тайме, но не закрылись в обороне, а наоборот удвоили преимущество во втором тайме. Игроков Марселя хватило лишь на гол престижа.