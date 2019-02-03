Лига 1: Фабрегас дебютным голом прервал безвыигрышную серию Монако в матче против Тулузы, фиаско Марселя

Состоялись очередные матчи 23-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 23-й тур

Монако – Тулуза – 2:1

Голы: Головин, 15, Фабрегас, 62 – Жульен, 20

Анже – Дижон – 1:0

Гол: Баокен, 27

Ренн – Амьен – 1:0

Гол: Зеффан, 82

Реймс – Марсель – 1:0

Голы: Дингом, 21 Сох, 68 – Нжие, 86

Анри подписал Фабрегаса вопреки желанию руководства Монако и угрожал лидерам команды

Уже на 15-й минуте поединка Головин вывел Монако вперед, но преимущество хозяев длилось всего 5 минут. После перерыва спасать ситуацию взялся звездный новичок Монако Сеск Фабрегас. 31-летний хавбек голом завоевал столь необходимую для его команды победу и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.

Анже оказалось достаточно одного гола, чтобы забрать три очка в матче с Дижоном.

Недавний соперник Динамо в Лиге Европы Ренн оказался сильнее Амьена.

Марсель неожиданно на выезде уступил Реймсу. Хозяева отличились в первом тайме, но не закрылись в обороне, а наоборот удвоили преимущество во втором тайме. Игроков Марселя хватило лишь на гол престижа.