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Лига 1: Бордо уверенно победил Метц, Ницца уступила Монпелье

14 сентября 23:37 5 Читати українською
Лига 1: Бордо уверенно победил Метц, Ницца уступила Монпелье
Бордо – Метц / Фото ФК Бордо

Состоялись очередные матчи 5-го тура Чемпионата Франции.

Лига 1, 5-й тур

Бордо – Метц – 2:0

Голы: Бриан, 7, Де Превиль, 9

Брест – Ренн – 0:0

Дижон – Ним – 0:0

Монпелье – Ницца – 2:1

Голы: Делор, 37, Молле, 56 – Тамез, 34

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Бордо уже за 9 минут после стартового свистка зафиксировал преимущество в два мяча против Метца. Эти голы и стали единственными в матче.

Безголевая засуха пришла на матчи Брест – Ренн и Дижон – Ним. Каждая из команд унесла по одному очку.

Ницца на выезде первой открыла счет в поединке с Монпелье. Хозяева сумели выровнять положение через три минуты. Во втором тайме игроки Монпелье дожали соперника и забили победный мяч.

Турнирная таблица по ссылке.

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Метц Метц Франция Ним Ним Ренн Ренн Бордо Бордо Монпелье Монпелье Ницца Ницца Брест Брест Дижон Дижон
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