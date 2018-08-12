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Лига 1: Анже в драматичном матче проиграл новичку Ниму, Ницца неожиданно уступила Реймсу

11 августа 23:55 16 Читати українською
Лига 1: Анже в драматичном матче проиграл новичку Ниму, Ницца неожиданно уступила Реймсу
ФК Лилль / Фото с сайта клуба

Состоялись очередные матчи 1-го тура чемпионата Франции.

Новичок Лиги 1 Ним находясь в меньшинстве сумел в драматичном матче победить Анже (4:3).

Лилль уверенно победил Ренн (3:1), несмотря на то, что гости первые открыли счет.

Монпелье неожиданно дома уступил Дижону (1:2).

Еще один дебютант чемпионата Франции Реймс минимально одолел Ниццу (1:0) на выезде.

Сент-Этьен начал свой путь в новом сезоне Лиги 1 победой над Генгама (2:1).

Чемпионат Франции 2018/19, 1 тур

Анже – Ним – 3:4

Голы: Капель, 33, Фулгини, 51, Траоре, 55 – Тиуб, 4, Депрес, 76, 88, Рипарт, 85

Удаление: Мигель (Н), 79

Лилль – Ренн – 3:1

Голы: Мотиба, 45, Пепе, 54, Бамба, 68 – Гренье, 43

Монпелье – Дижон – 1:2

Голы: Мендеш, 5 – Тавареш, 51, Кулибали, 90+1

Ницца – Реймс – 0:1

Голы: Думбия, 2

Сент-Этьєн – Генгам – 2:1

Голы: Хазри, 45, Диони, 80 – Тюрам, 56 (пен.)

Франция1 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Ним: Суббота 11 августа 2018

Анже
Матч окончен
3 : 4
Ним
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Теги
Франция Анже - Ним Лилль - Ренн Монпелье - Дижон Ницца - Реймс Сент-Этьен - Генгам
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