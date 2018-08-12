Лига 1: Анже в драматичном матче проиграл новичку Ниму, Ницца неожиданно уступила Реймсу

Состоялись очередные матчи 1-го тура чемпионата Франции.
Новичок Лиги 1 Ним находясь в меньшинстве сумел в драматичном матче победить Анже (4:3).
Лилль уверенно победил Ренн (3:1), несмотря на то, что гости первые открыли счет.
Монпелье неожиданно дома уступил Дижону (1:2).
Еще один дебютант чемпионата Франции Реймс минимально одолел Ниццу (1:0) на выезде.
Сент-Этьен начал свой путь в новом сезоне Лиги 1 победой над Генгама (2:1).
Чемпионат Франции 2018/19, 1 тур
Анже – Ним – 3:4
Голы: Капель, 33, Фулгини, 51, Траоре, 55 – Тиуб, 4, Депрес, 76, 88, Рипарт, 85
Удаление: Мигель (Н), 79
Лилль – Ренн – 3:1
Голы: Мотиба, 45, Пепе, 54, Бамба, 68 – Гренье, 43
Монпелье – Дижон – 1:2
Голы: Мендеш, 5 – Тавареш, 51, Кулибали, 90+1
Ницца – Реймс – 0:1
Голы: Думбия, 2
Сент-Этьєн – Генгам – 2:1
Голы: Хазри, 45, Диони, 80 – Тюрам, 56 (пен.)