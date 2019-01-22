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Лидсу предложили подписать Шведа

22 января 11:45 577 Читати українською
Лидсу предложили подписать Шведа
Марьян Швед / фото из соцсетей

Лидер Чемпионшипа Лидс активно ищет футболиста, который может сыграть на фланге нападения.

Английский Лидс пытается подписать вингеров Соунси Дэна Джеймса и Бристоль Сити Калума О'Дауда. Однако команде Марсело Бьелсы стоит обратить внимание на игрока Карпат Марьяна Шведа, сообщает hitc.com.

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Отмечается, что украинец, которого Андрей Шевченко уже вызвал в национальную сборную, выглядит гораздо более перспективным кандидатом. Особенно, если учитывать цену вероятного трансфера (2 млн фунтов). Это значительно меньше, чем Суонси требует Джеймса (5 млн).

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В нынешнем сезоне Швед провел за Карпаты 17 матчей в УПЛ, в которых забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

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