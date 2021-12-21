Ужасные результаты в последних матчах заставляют Лидс задуматься над увольнением главного тренера.

Руководство "павлинов" может уволить Марсело Бьелсу уже в январе, сообщает Football Insider.

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Последние результаты Лидса откровенно ужасают – поражения от Челси, Ман Сити и Арсенала с общим счетом 3:14. Команда страдает от эпидемии травм, а впереди матчи с Ливерпулем и Астон Виллой. Если слабая серия продолжится, то Бьелса рискует потерять работу.

Источник добавляет, что Лидс точно не будет продлевать контракт "Бешеного", который завершается летом 2022 года.

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