Вингер шотландского Рейнджерс Райан Кент вернулся на радары английского Лидса. "Павлины" уже пытались подписать англичанина в прошлом году.

Йоркширцы снова хотят подписать звезду "синих", сообщает The Sun.

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Прошлым летом Лидс дважды пытался подписать Кента. Однако, руководство Рейнджерс каждый раз отклоняло предложения "павлинов". В летнее трансферное окно Лидс попытается оформить переход Кента за ориентировочно 15 млн фунтов. Трансфер атакующего полузащитника – личная инициатива наставника Лидса Марсело Бьелсы. Аргентинский специалист стремится оформить все сделки до старта предсезонной подготовки, чтобы адаптировать новичков к своей моделе.

В нынешнем сезоне Райан Кент провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. В сентябре 2019-го Рейнджерс отдал за него 6,5 млн фунтов.

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