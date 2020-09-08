Лидс включился в борьбу за Дракслера, – RMC Sport
Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Юлиан Дракслер получил еще один вариант продолжения карьеры. На немца претендует английский Лидс.
"Павлины" готовы оформить еще один громкий переход в текущее трансферное окно, сообщает RMC Sport.
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Представители Лидса вышли на ПСЖ относительно покупки Дракслера. Немецкий вингер не имеет стабильного места в основе парижан, но якобы хочет остаться на Парк де Пренс. У Дракслера есть еще год по действующему контракту с ПСЖ, потому это окно – последний шанс получить приличные отступные за него. Также в услугах воспитанника Шальке заинтересованы Герта, дортмундская Боруссия и Байер.
К слову, в сезоне 2019/20 Юлиан Дракслер провел лишь 22 матча во всех турнирах, в которых отдал 7 результативных передач.
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