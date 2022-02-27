Марсело Бьелса уволен с должности главного тренера, информирует официальный сайт клуба.

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Последние результаты Лидса просто ужасают. "Павлины" проиграли 4 матча подряд с общим счетом 2:17. Команда идет на 16-й строчке АПЛ, а за потерянными вообще в зоне вылета. Бьелса возглавил Лидс в июне 2018 года. Аргентинец вернул клуб в АПЛ, однако второй сезон на уровне элиты складывается тяжело.

Авторитетные СМИ уже раскрыли замену Бьелсе. "Павлины" пригласят Джесси Марша, который не слишком удачно тренировал РБ Лейпциг и также был уволен в этом сезоне.

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