В рамках 35-го тура АПЛ было проведено несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 35-й тур

Лидс – Тоттенхэм – 3:1

Голы: Даллас, 13 Бэмфорд, 42, Родриго, 84 – Сон, 25

Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Бентеке, 2, Эзе, 88

Ливерпуль – Саутгемптон – начало в 21:30

Тоттенхэм приехал в гости в Лидс в надежде закрутить борьбу за топ-4. В случае победы "шпоры" приблизились бы к зоне ЛЧ на дистанцию ​​двух зачетных баллов, причем Челси (четвертая команда АПЛ) сегодня мог потерять очки на Этихаде. Впрочем, уже на 13-й минуте гости пропустили: Регилон при попытке выбить прострел с левого фланга срезал мяч в собственные ворота, Льорис чудом парировал, но Даллас тут же оказался на добивании – 1:0!

Тоттенхэм рассматривает кандидатуру Гасперини на пост главного тренера

"Шпоры" отыгрались уже на 25-й вследствие разрезного паса Алли под выход Сона один на один. На 32-й минуте Деле снова вывел партнера на свидание с голкипером (на этот раз адресатом стал Кейн), что завершилось вторым взятием ворот Лидса, однако гол отменили из-за минимального офсайда. Еще через десять минут лондонцев постигла новая неудача: Алиоски получил передачу на левый фланг и прострелил на линию вратарской, а Бэмфорд замкнул в касание – 2:1!

Во втором тайме команды разменивались опасными моментами, играя от ворот до ворот. Так, на 63-й минуте Клих мог вывести Лидс вперед выстрелом с правого края штрафной под перекладину (Льорис парировал), а Кейн на 72-й попал в нее прямым ударом со стандарта. Были и другие моменты, но голкиперы удерживали интригу. В конце концов, на 84-й минуте открытый футбол завершился контратакой хозяев с выходом 2-в-1 – в завершении эпизода Рафинья покатил на Родриго, а тот расстрелял ворота. 3:1! Это был победный гол.

Аутсайдер турнирной таблицы Шеффилд Юнайтед в родных стенах принимал Кристал Пэлас. "Орлами" удалось забить очень быстрый гол – уже на 2-й минуте отличился Бентеке, который точным ударом замкнул передачу Эзе в штрафную. "Клинки" пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего создать не смогли.

Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась. В конце матча немотивированный Шеффилд потерял надежду и пропустил еще один – гол в свой актив записал Эзе. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Кристал Пэлас – 0:2.

Лига чемпионов: Англия давит на УЕФА, чтобы забрать финал – Турция в красном списке, проблемы для участников Евро-2020