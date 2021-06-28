Английский Лидс под руководством Марсело Бьелсы продолжает поиски жемчужин в местной трясине.

"Павлины" оформили переход Амари Миллера, сообщает официальный сайт клуба.

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Вингер перебрался на Элланд Роуд из Бирмингема. С Лидсом Миллер подписал 4-летний контракт. Сумма трансфера пока остается неизвестной.

18-летний Миллер дебютировал на профессиональном уровне лишь в апреле, но уже успел провести 5 матчей в Чемпионшипе. Результативными действиями талант не отметился.

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