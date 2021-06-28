Лидс усилился талантом из Чемпионшипа
21:24 - Читати українською
Английский Лидс под руководством Марсело Бьелсы продолжает поиски жемчужин в местной трясине.
"Павлины" оформили переход Амари Миллера, сообщает официальный сайт клуба.
Барселона продолжает чистку состава – еще один ненужный игрок может солидно пополнить бюджет клуба
Вингер перебрался на Элланд Роуд из Бирмингема. С Лидсом Миллер подписал 4-летний контракт. Сумма трансфера пока остается неизвестной.
18-летний Миллер дебютировал на профессиональном уровне лишь в апреле, но уже успел провести 5 матчей в Чемпионшипе. Результативными действиями талант не отметился.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter