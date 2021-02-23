В первом тайме битвы середняков дивизиона на Элланд Роуд команды изредка создавали по-настоящему опасные моменты. Однако, с нереализованными возможностями в пассиве в раздевалку ушли оба коллектива.

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Сотон, казалось бы, получил шанс открыть счет на 33-й минуте с пенальти. Но арбитр пересмотрел эпизод в видеоповторе и первоначальное решение об одиннадцатиметровом отменил. В свою очередь Рафинья мог забивать за Лидс в быстрой контратаке, но замешкался с ударом и сумел только картинно упасть после подката защитника.

Зато уже на старте второй половины "павлины" повели в счете. Это Робертс классным пасом вывел на оперативный простор Бэмфорда, а забытый "святыми" Патрик спокойно пробил в одно касание в дальний угол. Саутгемптон добавил в активности, но то и дело ловил ворон с молниеносными контратаками Юнайтед.

В конце концов, Лидс сумел наказать гостей за неосмотрительность еще дважды. Сначала Стюарт Даллас из центрального круга бросил в фланговый прорыв Кошту, получил от него пас в ответ и шведой роскошно положил в угол ворот Маккарти с линии штрафной. А еще один опасный выпад "павлинов" завершился опасным штрафным, которым технически воспользовался Рафинья – 3:0!

Эта победа позволила Лидсу подняться на 10-е место, потеснив в таблице Арсенал и Вулверхэмптон. Тем временем Саутгемптон остался на 14-й строчке.

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