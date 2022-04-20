Руководство Лидса рассматривало кандидатуру 44-летнего испанца, когда искало тренера, который мог бы возглавить команду после Марсело Бьелсы.

Легендарный Уорнок завершил карьеру – 42 года тренерства, 16 клубов, 1603 матча и уникальный рекорд

По информации Marca, боссы "павлинов" обращались к Раулю еще за несколько дней до объявления об отставке аргентинца. В конце концов, 28 февраля новым главным тренером Лидса стал Джесси Марш.

Следует заметить, что Рауль работает с молодежкой Реала с сезона 2019/20, с которой уже успел выиграть Юношескую лигу УЕФА. Ожидается, что в недалеком будущем легендарный форвард мадридцев возглавит первую команду.

Рауль у молодіжці Реала виховує сина легенди Барселони – аванс від Анчелотті, гол за збірну і побитий рекорд батька