Лидс продлил контракт с Бьелсой

Аргентинский специалист Марсело Бьелса и Лидс решили, что их сотрудничество еще незавершено.

Представители Лидса договорились с действующим наставником команды Марсело Бьелсой о пролонгации контракта еще на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, аргентинский специалист возглавил Лидс летом 2018-го. Под руководством Бьелсы команда заняла третью строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, но не смогла пробиться в АПЛ, уступив в плей-офф Дерби Каунти (3:4 по сумме двух матчей).

В итоге Дерби также уступил в финальном матче Астон Вилле, которая в следующем сезоне будет играть в высшем дивизионе Англии.

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