Лидс на своем официальном сайтеобъявил о подписании Доминика Калверт-Льюина на правах свободного агента. Игрок поставил подпись под контрактом до лета 2028 года.

Одноклубник Миколенко попрощался с Эвертоном после 9 лет в клубе

Ранее Калверт-Льюин покинул Эвертон после 9 лет в составе "ирисок". В общей сложности он сыграл в АПЛ 239 матчей и забил 57 голов.

"Я очень доволен. Переходить в Лидс – словно идти первый день в школу. Чувствую себя снова ребенком в преддверии чего-то нового. Не могу дождаться момента, когда буду представлять этот клуб на поле. Для меня Лидс – большой клуб с большой фан-базой", – отметил Доминик.

Ранее сообщалось, что Лидс заинтересован в подписании форварда Ромы Артема Довбика.

