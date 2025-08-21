Лидс официально подтвердил подписание нападающего Ноа Окафора. 25-летний швейцарец покинул Милан и подписал четырехлетний контракт с английским клубом. Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

Карьера Окафора началась в Базеле, где он получил награду лучшего молодого игрока швейцарской Суперлиги, что открыло ему путь в Зальцбург. В составе австрийского гранда он провел более 100 матчей, став автором 57 результативных действий, выиграл четыре чемпионата и три Кубка Австрии.

На европейской арене Окафор сыграл 16 матчей в Лиге чемпионов и забил 6 голов, чем привлек внимание Милана. Итальянский клуб подписал его в 2023 году. В первом сезоне в Серии А он помог "россонери" стать вице-чемпионами, а затем на правах аренды перешел в Наполи, где принял участие в историческом чемпионстве – лишь четвертом в истории клуба.

На уровне сборной Швейцарии Окафор дебютировал еще в 2019 году против Англии в Лиге наций и уже успел сыграть 24 матча, в том числе на чемпионате мира-2022. Это уже девятое подписание Лидса в это трансферное лето.

Напомним, что ранее Лидсу приписывали интерес к форварду сборной Украины Артему Довбику.

