Фулхэм ведет отчаянную борьбу за выживание, держась на расстоянии всего двух очков от спасительной 17-й позиции. Таким образом, в домашке против Лидса в 28-м туре "коттеджеров" устраивала только победа. Шансы на успех были приличными, учитывая ужасную статистику йоркширцев в поединках в Лондоне – в текущем сезоне они проиграли все пять столичных матчей, пропустив 16 голов, а в целом они не выиграли ни одной из 16-ти последних встреч в этом городе. Последний раз это удалось аж в 2017-м, еще до Бьелсы.

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Очевидно, подопечные Марсело Бьелсы очень хотели сломать неприятную традицию, ведь они забили уже на 8-й минуте – это Айлинг красивым ударом головой забросил мяч под дальнюю штангу. К сожалению для гостей, этот гол отменили из-за офсайда. Игроки Лидса не стушевались, а пошли в атаку и провели ещё один гол. Теперь всё было чисто: на 29-й минуте Харрисон прострелил с левого фланга на линию вратарской, а Бэмфорд пробил в касание – 0:1!

Фулхэм, однако, отыгрался уже через девять минут усилиями Андерсена, которому удалось замкнуть подачу с углового. Это был уже 11-й гол в ворота Лидса после корнера – ни один клуб АПЛ в этом сезоне столько с них не пропускал.

Счастье лондонцев продолжалось недолго. Уже через 12 минут после перерыва Бэмфорд добавил к забитому мячу ассист на Рафинью в контратаке – бразилец вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол. 1:2! Очередное достижение при этом покорилось Бэмфорду, у которого теперь было 9+4 по системе гол+пас на выезде. По этому показателю вне родных стен Патрик лидирует вместе с Бруну Фернандешем.

Фулхэм пытался отыграться, но на последних минутах Лидс был даже более активным. Забить хотя бы ещё один гол командам так и не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал победу йоркширцев. Марсело Бьелса наконец-то победил в Лондоне.

Таким образом, Лидс набрал 39 очков, поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм, имея в активе 26 зачётных баллов, остался восемнадцатым.

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