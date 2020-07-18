Лидс овациями встретил Бьелсу на базе клуба – накануне команда завоевала путевку в АПЛ

Лидс уже сутки празднует повышение в классе своей команды, но тренировки для игроков никто не отменял.

Осечка Вест Бромвича в последнем матче Чемпионшипа позволила Лидсу досрочно квалифицироваться в Премьер-лигу.

Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий – команде Бьелсы даже не пришлось выходить на поле

Главным "строителем" успеха команды считается главный тренер Марсело Бьелса, который также получил свою порцию поздравлений. На утренней тренировке "павлинов" игроки и персонал клуба встретили руководителя еще на парковке базы, где не жалели для аргентинца аплодисментов и объятий.

За вторую путевку в АПЛ продолжают борьбу Брэнтфорд и Вест Бромвич.

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