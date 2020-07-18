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Лидс овациями встретил Бьелсу на базе клуба – накануне команда завоевала путевку в АПЛ

18 июля 15:40 - Читати українською
Лидс овациями встретил Бьелсу на базе клуба – накануне команда завоевала путевку в АПЛ
Марсело Бьелса / Фото ФК Лидс

Лидс уже сутки празднует повышение в классе своей команды, но тренировки для игроков никто не отменял.

Осечка Вест Бромвича в последнем матче Чемпионшипа позволила Лидсу досрочно квалифицироваться в Премьер-лигу.

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Главным "строителем" успеха команды считается главный тренер Марсело Бьелса, который также получил свою порцию поздравлений. На утренней тренировке "павлинов" игроки и персонал клуба встретили руководителя еще на парковке базы, где не жалели для аргентинца аплодисментов и объятий.

За вторую путевку в АПЛ продолжают борьбу Брэнтфорд и Вест Бромвич.

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