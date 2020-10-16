Фланговый защитник Барри Дуглас перебрался из Лидса в Блэкберн, выступающий в английском Чемпионшипе.

Шотландец продолжит карьеру на Ивуд Парк, сообщает официальный сайт клуба.

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Дуглас арендован "бродягами" до конца сезона. За Блэкберн он будет выступать под 15-м номером. Защитник дважды поднимался в элиту – с Вулверхэмптон и Лидсом, а также имеет в активе 1 матч за сборную Шотландии.

В сезоне 2019/20 Барри Дуглас провел 17 поединков во всех турнирах, а в нынешней кампании – 1 матч в Кубке лиги.

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