Молодой вингер английского Лидса Иан Поведа будет набираться опыта в Первом дивизионе.

Полузащитник перебрался в Блэкберн, сообщает официальный сайт клуба.

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Поведа арендован "бродягами" на сезон. В предыдущей кампании колумбийский англичанин был футболистом ротации в команде Бьелсы, проведя 14 матчей в Премьер-лиге. В Лидсе вингер оказался зимой 2020-го. Он переехал из Манчестер Сити на правах свободного агента.

К слову, Блэкберн в стартовых четырех турах набрал 7 очков и занимает 9-е место в Чемпионшипе.

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