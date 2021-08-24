Лидс отправил в Чемпиошип воспитанника Манчестер Сити
14:44 - Читати українською
Молодой вингер английского Лидса Иан Поведа будет набираться опыта в Первом дивизионе.
Полузащитник перебрался в Блэкберн, сообщает официальный сайт клуба.
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Поведа арендован "бродягами" на сезон. В предыдущей кампании колумбийский англичанин был футболистом ротации в команде Бьелсы, проведя 14 матчей в Премьер-лиге. В Лидсе вингер оказался зимой 2020-го. Он переехал из Манчестер Сити на правах свободного агента.
К слову, Блэкберн в стартовых четырех турах набрал 7 очков и занимает 9-е место в Чемпионшипе.
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