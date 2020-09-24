27-летний центрбек перебрался на Элланд Роуд, сообщает официальный сайт клуба.

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Льоренте заключил контракт до 2024 года. Сосьедад получил за него ориентировочно 20 млн евро. За Лидс Льоренте, который также может сыграть опорного хавбека, будет выступать под 14-м номером. Испанец ранее защищал цвета Малаги, Райо Вальекано, мадридского Реала, Кастильи.

В нынешнем сезоне Диего Льоренте успел сыграть 1 матч в Примере. В предыдущей кампании в его активе 30 поединков во всех турнирах, в которых защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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