Марсело Бьелса оставил свою подпись на новом контракте с Лидсом, который рассчитан до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

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Аргентинский специалист возглавил команду в 2018-м и за два года сумел вывести ее в элитный дивизион чемпионата Англии. В прошлом сезоне Чемпионшипа "павлины" финишировали на первой строчке турнирной таблицы.

Уже 12 августа Лидс проведет дебютный поединок в АПЛ после возвращения, команда Бьелсы поедет в гости к Ливерпулю.

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