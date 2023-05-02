Лидс на своем официальном сайте объявил, что контракт между клубом и спортивным директором Виктором Ортой расторгнут. Сообщается, что соглашение прекращено по взаимному согласию.

Лидс установил антирекорд АПЛ – предыдущий также принадлежал "павлинам"

Испанский функционер присоединился к английскому клубу летом 2017 года. Орта был одним из архитекторов перестройки Лидса. Под пристальным наблюдением спортивного директора "павлины" смогли выйти из Чемпионшипа в АПЛ в 2020 году, где продолжают выступать и сейчас.

Напомним, что Лидс находится в 17 строчке в турнирной таблице. Команда отчаянно борется за выживание.

Leeds United can confirm Victor Orta has left the club by mutual consent — Leeds United (@LUFC) May 2, 2023

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