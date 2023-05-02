Лидс официально прекратил сотрудничество с архитектором возвращения в АПЛ
Аутсайдер чемпионата Англии объявил об уходе ключевого функционера.
Лидс на своем официальном сайте объявил, что контракт между клубом и спортивным директором Виктором Ортой расторгнут. Сообщается, что соглашение прекращено по взаимному согласию.
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Испанский функционер присоединился к английскому клубу летом 2017 года. Орта был одним из архитекторов перестройки Лидса. Под пристальным наблюдением спортивного директора "павлины" смогли выйти из Чемпионшипа в АПЛ в 2020 году, где продолжают выступать и сейчас.
Напомним, что Лидс находится в 17 строчке в турнирной таблице. Команда отчаянно борется за выживание.
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