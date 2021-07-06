Фланговый исполнитель перебрался на Элланд Роуд, сообщает официальный сайт клуба.

Лидс выкупил у Манчестер Сити сенсацию АПЛ

Фирпо подписал с "павлинами" 4-летний контракт. Переход доминиканца обошелся Лидсу в 15 млн евро. Из этой суммы 3 млн получит Бетис, который при продаже Хуниора в Барселону заложил в соглашение 20 % от последующего трансфера защитника. Те же 20% получит и Барселона, если Лидс в будущем продаст латераля в другой клуб.

В сезоне 2020/21 Фирпо Хуниор провел лишь 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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