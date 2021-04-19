Перед поединком с Ливерпулем на стадионе Элланд Роуд прошла акция против Суперлиги, в которую с радостью вступили мерсисайдцы. На трибунах вывесили баннер со словами "Заслужите на поле. Футбол для болельщиков", а игроки Лидса вышли на разминку в футболках с тем же слоганом. Её же держал в руках директор клуба по футболу – Виктор Орта. В небе, тем временем, пролетел самолет с растяжкой "Скажи" нет "Суперлиге".

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Начало встречи оказалось не таким ярким, как перформанс йоркширцев. В первые полчаса команды провели всего по одному голевому моменту: Алькантара на 5-й минуте выстрелил с дальней дистанции под перекладину (Мелье парировал), а Бэмфорд на 24-й ответил выходом один на один – Алиссон спас. На 36-й же гости неожиданно вышли вперёд: Жота исполнил прекрасную диагональ на Трента, а тот, воспользовавшись неудачным выходом Мелье аж на угол штрафной, покатил мяч под удар Мане в пустые ворота – 0:1!

До перерыва счёт не изменился. На старте же второго тайма Лидс захватил контроль над мячом, держа его 69% игрового времени – впрочем, за этот период хозяева создали всего один момент после углового, когда Кошта пробил выше ворот метров с восьми. Это случилось аж на 60-й минуте, а до этого Ливерпуль мог забивать дважды: на 47-й Фирмино классно стрелял в ближний угол (Мелье выручил йоркширцев), а на 49-й Жота пробил головой – немного неточно! Кроме того, у "красных" было несколько опасных вбеганий в штрафную без финального удара.

В середине тайма подопечные Юргена Клоппа остановились, ничего не создавая у чужих ворот. Лидс же лез вперёд, упустив две голевые возможности: на 75-й минуте Бэмфорд зацепился за лонгбол и перебросил Алиссона, попав в перекладину, а на 77-й Робертс вышел один на один с голкипером – Тайлер от неожиданности пробил прямо в него. Наказание за расточительность могло прилететь уже через три минуты в результате подачи в штрафную Лидса и ошибки Мелье на выходе. Жота головой направил мяч в пустые ворота, но вратарь успел перекинуть его над каркасом.

Ливерпуль имел шанс добить хозяев в эндшпиле встречи, когда свежий Салах получил передачу на левый край штрафной. Мохамед пробил в дальний угол, но сфера разминулась со штангой. Лидс же за свою активность получил приятное вознаграждение, шокировав "красных" с углового на 88-й минуте – Хариссон выполнил подачу, а Льоренте замкнул её точным ударом головой. 1:1! Йоркширцы сравняли счёт, а мерсисайдцы так и не смогли спасти победу. Ничья на Элланд Роуд!

Таким образом, Лидс набрал 46 очков, держась на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ. Ливерпуль же прервал 3-матчевую победную серию, с 53 зачётными баллами в активе оставшись на шестой строчке – до зоны ЛЧ "красным" не хватает трёх пунктов.

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