Лидс – Эвертон: стартовые составы на матч АПЛ – Миколенко в основе
21:13 - Читати українською
Лидс в рамках 5-го тура чемпионата Англии принимает Эвертон. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 5-го тура АПЛ между Лидсом и Эверетон пройдет на стадионе "Элланд Роуд" и стартует в 22:00. Телетрансляция встречи доступна на Setanta Sports. Виталий Миколенко попал в основу.
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Стартовые составы
Лидс:
Эвертон:
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