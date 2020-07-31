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Лидс хочет подписать двух кандидатов в сборную Англии

19:18 - Читати українською
Лидс хочет подписать двух кандидатов в сборную Англии
Роуз и Делф / Getty Images

Новичок АПЛ собирается усилиться перед началом выступлений на новом уровне.

Лидс нацелился на Фабиана Делфа и Дэнни Роуза, сообщает Daily Star.

Лидс готов пролонгировать соглашение с Бьелсой

Оба выступали за "павлинов" на заре карьеры, но настоящими звездами стали в других клубах. Последний сезон выдался для Делфа не слишком удачным – 16 матчей за Эвертон в АПЛ, никаких результативных действий. Роуз стал не нужен Моуринью в Тоттенхэме и зимой был отдан в аренду Ньюкаслу. Лидс готов потратить деньги, чтобы вернуть своих бывших игроков на Элланд Роуд.

К слову, Делф и Роуз претендуют на место в сборной Англии. Левый защитник стабильно получал вызовы от Гарета Саутгейта течение прошлого года, но основным все же считается Бен Чилвелл.

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Англия Трансферы Лидс Лидс Дэнни Дэнни Роуз Фабиан Фабиан Делф Тоттенхэм Тоттенхэм Эвертон Эвертон
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