Лидс хочет подписать двух кандидатов в сборную Англии

Лидс нацелился на Фабиана Делфа и Дэнни Роуза, сообщает Daily Star.

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Оба выступали за "павлинов" на заре карьеры, но настоящими звездами стали в других клубах. Последний сезон выдался для Делфа не слишком удачным – 16 матчей за Эвертон в АПЛ, никаких результативных действий. Роуз стал не нужен Моуринью в Тоттенхэме и зимой был отдан в аренду Ньюкаслу. Лидс готов потратить деньги, чтобы вернуть своих бывших игроков на Элланд Роуд.

К слову, Делф и Роуз претендуют на место в сборной Англии. Левый защитник стабильно получал вызовы от Гарета Саутгейта течение прошлого года, но основным все же считается Бен Чилвелл.

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