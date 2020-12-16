Марсело Бьелса хочет видеть 23-летнего игрока в своей команде в ближайшее время. "Павлины" попытаются организовать трансфер во время зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

Погба может покинуть Манчестер Юнайтед летом, – Райола

Воспитанник Суонси потерял место в основной обойме команды Уле Гуннара Сульшера и может сменить клубную прописку ради игровой практики перед Евро-2020.

Добавим, что Джеймс был интересен Лидсу еще прошлым летом, но тогда клубы не смогли договориться между собой. Кроме того, на футболиста Манчестер Юнайтед также претендует Эвертон.

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