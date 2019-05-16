Лидс готов предложить новый контракт Бьелсе несмотря на вылет в плей-офф Чемпионшипа

Аргентинский тренер Марсело Бьелса получит предложение по новому контракту от Лидса.

Марсело Бьелса готов продлить контракт с Лидсом несмотря на драматический вылет в плей-офф Чемпионшипа от Дерби Каунти, передает TheSun.

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Президент Лидса Андреа Радриазани готов предложить соглашение наставнику сроком на 3 года, поскольку поражен трансформацией команды под руководством Бьелсы. Известно, что контракт должны были продолжить автоматически в случае выхода команды в АПЛ.

Добавляется, что наставнику обещают дополнительные инвестиции в случае продления соглашения.

Дерби Каунти Лэмпарда победил Лидс и стал вторым финалистом плей-офф Чемпионшипа