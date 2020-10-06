Бразилец продолжит карьеру на Элланд Роуд, сообщает официальный сайт клуба.

Кавани подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Рафинья подписал с Лидсом контракт на 4 года. Трансфер правого вингера обошелся "павлинам" ориентировочно в 17 млн евро. В свою очередь Ренн год назад отдал за него лиссабонскому Спортингу 23 млн.

В нынешнем сезоне Рафинья успел сыграть 6 матчей в Лиге 1, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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