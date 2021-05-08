"Павлины" открыли счет во встрече. Это Даллас сыграл на добивании. Менее чем за десять минут выход один на один реализовал Сон после шедеврального паса Алли. Удвоил преимущество Тоттенхэма Кейн, но гол отменили после просмотра VAR.

Лидс уверенно победил Тоттенхэм – "шпоры" впервые проиграли в АПЛ под руководством Мейсона

Во втором тайме уже забивал только Лидс. Два эффектных гола в исполнении Бэмфорда и Морено помогли "белым" набрать 50 зачетных баллов и подняться на 9 строчку. Тоттенхэм остался шестым и ухудшил шансы на Лигу чемпионов.