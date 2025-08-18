Лидс и Эвертон закрывают программу первого тура АПЛ 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лидс – Эвертон состоится сегодня (18 августа). Стартовый свисток на Элланд Роуд прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на канале и платформе Setanta Sports при наличии подписки. За главными событиями матча также можно следить в онлайне Футбол 24.

Виталий Миколенко не успел залечить повреждение и не попал даже в заявку Эвертона.

Стартовый состав Лидса: Перри – Богл, Родон, Стрёйк, Гудмундссон – Ампаду, Танака, Штах – Джеймс, Пиру, Ньйонто.

Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Кин, Ироегбунам – Гуйе, Гарнер, Дьюсбери-Холл – Ндиайе, Бету, Алькарас.