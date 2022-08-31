Лидс – Эвертон – 1:1 – видео голов и обзор матча с посредственной игрой Миколенко
12:05 - Читати українською
Лидс и Эвертон разошлись миром в пятом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Энтони Гордон 17’
17’ Энтони Гордон
Команда Лэмпарда открыла счет после роскошного розыгрыша, который завершился выстрелом Гордона. После перерыва на табло уже был паритет – Синистерра, впервые вышедший со старта в АПЛ, результативно пробил из-под Миколенко. Финальные 1:1 на табло.
Эвертон удержал ничью с Лидсом – Миколенко принял участие в забитом и пропущенном голах "ирисок"
За игру против Лидса статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили Виталию третьи худшие оценки (6,5) в составе "ирисок". К слову, Эвертон за пять туров набрал три зачетных балла, Лидс с восемью пунктами идет пятым в турнирной таблице.
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