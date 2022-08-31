Лидс и Эвертон разошлись миром в пятом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Команда Лэмпарда открыла счет после роскошного розыгрыша, который завершился выстрелом Гордона. После перерыва на табло уже был паритет – Синистерра, впервые вышедший со старта в АПЛ, результативно пробил из-под Миколенко. Финальные 1:1 на табло.

Эвертон удержал ничью с Лидсом – Миколенко принял участие в забитом и пропущенном голах "ирисок"